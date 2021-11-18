Bellingcat опубликовал расследование по "вагнеровцам", а следствие по делу Майдана завершено: новости за 17 ноября

Журналисты издания Bellingcat опубликовали расследование о спецоперации по "вагнеровцам", цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, следствие по делу Майдана завершено. Подробнее о том, что произошло в среду, 17 ноября - в материале РБК-Украина.

Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации по "вагнеровцам"

Журналисты издания Bellingcat опубликовали свое расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", которую готовили украинские спецслужбы. Как выяснили журналисты, операция готовилась еще с 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bellingcat.

По данным журналистов, до сентября 2019 года Генеральное управление разведки Минобороны Украины собрало личные данные и контакты более тысячи бывших российских наемников, большинство из которых воевали на территории Украины. Чтобы задержать "вагнеровцев", украинские спецслужбы решили создать фейковую частную армию, и завербовать наемников в нее. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Цены на проезд в Киеве не изменят до конца отопительного сезона, - Кличко

Повышение платы за проезд в городе до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Вследствие роста цен на энергоносители, городские власти компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен, чтобы избежать повышения тарифов на отопление и горячую воду. "То есть, мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации", - сказал Кличко.

Следствие по делу Майдана завершено

Офис генерального прокурора 17 ноября объявил о завершении расследования дела о расстрелах на Майдане. Оно длилось около семи лет и несколько раз останавливалось.

Следствие, которое вели специальные "майдановские" департаменты Генпрокуратуры и Госбюро расследований, установило, что расстрелы протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года организовали 10 высших государственных чиновников и правоохранителей. Всем фигурантам заочно предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе "умышленное убийство" и "совершение террористических актов". Им грозит пожизненное заключение. Кроме того, следствие видит в этом деле и "российский след". Так, по данным правоохранителей Янукович в момент противостояния на Майдане 11 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину. Как события будут развиваться дальше - в материале РБК-Украина.

Школы Киева возвращают к очной работе. Названа официальная дата

Школы Киева возвращают к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очную учебу в столичных школах", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Беларусь в четверг, 18 ноября, прекратит поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла закон

Верховная рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, "за" проголосовали 315 нардепов.

Продажа лекарств малолетним детям, а также их доставка конечному потребителю-малолетнему лицу будет тянуть за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен - 13 600 гривен).

Запуск "Северного потока-2" могут отложить до весны 2022 года, - Reuters

Решение немецкого регулятора BNetzA приостановить процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" может повлиять на сроки его запуска. Ожидается, что газопровод не заработает до весны 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отсрочен до марта 2022 года", - сказал источник Reuters в немецком правительстве.

Сборная Украины получила полноценного главного тренера

В среду, 17 ноября, состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

Украину накроет холодным фронтом с дождем и мокрым снегом

Погода в Украине существенно испортится в следующие несколько дней. Синоптики прогнозируют, что уже сегодня, 18 ноября, в некоторых районах выпадет первый мокрый снег и задождит, а 19-20-го числа погода окончательно испортится.

Что будет с погодой в стране до конца недели, и ждать ли прояснения - читайте в материале Styler.