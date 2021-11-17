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Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации по "вагнеровцам"

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Среда 17 ноября 2021 19:29
Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации по "вагнеровцам" Фото: вышло расследование Bellingcat о "вагнеровцах" (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналисты издания Bellingcat опубликовали свое расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", которую готовили украинские спецслужбы. Как выяснили журналисты, операция готовилась еще с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bellingcat.

По данным журналистов, до сентября 2019 года Генеральное управление разведки Минобороны Украины собрало личные данные и контакты более тысячи бывших российских наемников, большинство из которых воевали на территории Украины.

Чтобы задержать "вагнеровцев", украинские спецслужбы решили создать фейковую частную армию, и завербовать наемников в нее. К этому были привлечены бывший спецназовец, сыгравший вербовщика, а также завербованный "крот" в российской разведке. Участие в подготовке спецоперации, по данным Bellingcat, принимала и СБУ.

Всего было отобрано 180 боевиков, которых разделили на четыре подразделения примерно по 40 человек в каждом. Перевезти первую группу из 33 наемников планировали через Минск, а для посадки самолета в Киеве были выбраны два варианта: сердечный приступ у пассажира и сообщение о возможном теракте.

Журналисты пишут, что о готовящейся спецоперации, которая получила название "Авеню" президенту Владимиру Зеленскому сообщили 15 июня 2020 года, а уже 26 июня того же года он согласовал ее проведение и попросил показать детальный план. Этот план был подготовлен и согласован 1 июля 2020 года. Задержание планировалось на 25 июля. Однако тогдашний руководитель ГУР и Офис президента не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Кроме того, как говорится в расследовании, по словам бывшего главы ГУР МО Василия Бурбы, Офис президента якобы просил отсрочить задержание наемников на несколько дней, чтобы не сорвать начало перемирия на Донбассе, которое было запланировано на 27 июля 2020 года. Спецслужбы якобы изначально не соглашались, но все же перенесли сроки. Однако эту информацию журналисты также не смогли независимо подтвердить.

Напомним, в августе прошлого года в Беларуси задержали группу из 33 наемников частной военной компании. Оказалось, что среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина просила Беларусь выдать боевиков, но Минск передал их России.

Кроме того, СБУ отрицала свою причастность к ситуации с "вагнеровцами".

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