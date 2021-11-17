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Подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное. Но Россия их не выдаст, - Венедиктова

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Киев, Среда 17 ноября 2021 15:50
Подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное. Но Россия их не выдаст, - Венедиктова Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывшему президенту Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по так называемому делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине. Однако все они находятся за пределами государства, в частности, скрываются на территории России.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

По словам генпрокурора, сегодня понятно, что Россия не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.

"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст...", - сказала она.

В то же время Венедиктова отметила, что приговор суда все равно должен быть исполнен.

"На территории какого государства он будет выполнен - мы посмотрим. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", - добавила генпрокурор.

Отметим, речь идет о деле о попытке удержания власти беглым президентом Януковичем в 2013-2014 годах. Он в сговоре с еще девятью должностными лицами, в том числе главами МВД и СБУ, организовал преступные действия в отношении протестующих, в результате которых погибли 80 и пострадали почти 1000 человек.

Напомним, ранее Венедиктова назвала имена десяти подозреваемых по делу Майдана.

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Генеральная прокуратура Украины Майдан Янукович Ирина Венедиктова
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