ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Запуск "Северного потока-2" могут отложить до весны 2022 года, - Reuters

Новина українською →
Германия, Среда 17 ноября 2021 15:19
Запуск "Северного потока-2" могут отложить до весны 2022 года, - Reuters Фото: "Северный поток-2" могут запустить в следующем году (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Решение немецкого регулятора BNetzA приостановить процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" может повлиять на сроки его запуска. Ожидается, что газопровод не заработает до весны 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отсрочен до марта 2022 года", - сказал источник Reuters в немецком правительстве.

Собеседник агентства сослался на необходимость того, чтобы российский газовый монополист "Газпром" создал компанию-оператор, которая будет отвечать требованиям немецкого законодательства. "Газпром" заявил, что выполнит это условие для сертификации газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее прогнозировали, что российский газопровод "Северный поток-2" запустят до конца отопительного сезона.

Добавим, в немецком регуляторе назвали условие для продолжения сертификации "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Германия
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"