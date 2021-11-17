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Офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана

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Среда 17 ноября 2021 15:46
Офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана Фото: офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана. Их обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых отмечаются:

  • четвертый президент Украины Виктор Янукович;
  • министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  • замглавы МВД Виктор Ратушняк;
  • начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
  • командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;
  • командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
  • начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
  • министр обороны Украины Павел Лебедев;
  • глава СБУ Александр Якименко;
  • заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Генеральный прокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.

"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", - добавила Венедиктова.

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