Офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана
Фото: офис генпрокурора назвал имена 10 подозреваемых по делу Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана. Их обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых отмечаются:
- четвертый президент Украины Виктор Янукович;
- министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- замглавы МВД Виктор Ратушняк;
- начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
- командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;
- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
- министр обороны Украины Павел Лебедев;
- глава СБУ Александр Якименко;
- заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.
Генеральный прокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.
"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", - добавила Венедиктова.