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Беларусь завтра прекратит поставки электроэнергии в Украину

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Минск, Среда 17 ноября 2021 17:06
Беларусь завтра прекратит поставки электроэнергии в Украину Фото: Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Беларусь завтра, 18 ноября, прекратит поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Напомним, ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в соответствии с контрактным соглашением.

До этого Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт. Тогда заявлялось, что о долгосрочных поставках речь не идет.

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