UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза

Ілюстративне фото: після атаки дронів у Бєлгородській області загорілась нафтобаза (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Внаслідок пожежі через атаку невідомих дронів були пошкоджені резервуари нафтобази у Прохоровці Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Гладков повідомив, що пожежу повністю ліквідовано. Для гасіння вогню залучали техніку МНС РФ та пожежні потяги.

За словами губернатора, "жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає". Але внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження резервуарів на об’єкті.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

Нещодавно українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Також у тимчасово окупованому Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежаАтака дронів