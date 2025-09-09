У Бєлгородській області після атаки дрона загорілась нафтобаза

Нагадаємо, Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

Нещодавно українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Також у тимчасово окупованому Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.