В Белгородской области после атаки дрона загорелась нефтебаза

Иллюстративное фото: после атаки дронов в Белгородской области загорелась нефтебаза (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В результате пожара из-за атаки неизвестных дронов были повреждены резервуары нефтебазы в Прохоровке Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Гладков сообщил, что пожар полностью ликвидирован. Для тушения огня привлекалась техника МЧС РФ и пожарные поезда.

По словам губернатора, "жертв и пострадавших в результате инцидента нет". Но в результате атаки были зафиксированы повреждения резервуаров на объекте.

 

Напомним, Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. В общем операторами 14-го полка СБС проведено 11 операций "deep strike".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

Недавно украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Также во временно оккупированном Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по важной нефтебазе, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

