В Белгородской области после атаки дрона загорелась нефтебаза

Напомним, Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. В общем операторами 14-го полка СБС проведено 11 операций "deep strike".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

Недавно украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Также во временно оккупированном Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по важной нефтебазе, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.