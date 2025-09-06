ua en ru
Дістали аж до Самари: СБС показали наслідки "дипстрайків" по Росії (відео)

Україна, Субота 06 вересня 2025 19:31
Дістали аж до Самари: СБС показали наслідки "дипстрайків" по Росії (відео)
Автор: Антон Корж

Сили безпілотних систем випустили відеозвіт за підсумками ударів по російських нафтопереробних заводах у серпні цього року. Загалом операторами 14-го полку СБС проведено 11 операцій "deep strike".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

Зазначається, що протягом серпня оператори 14-го полку у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України провели 11 операцій "deep strike". Операції були спрямовані на нафтопереробну інфраструктуру російських окупантів.

"Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії", - сказано у повідомленні.

За даними СБС, удари дронів по НПЗ негативно вплинули на можливості ворога забезпечувати логістику окупаційних військ в Україні. Своєю чергою, проблеми з логістикою заважають росіянам проводити ротації особового складу та здійснювати швидке маневрування великими силами.

Окрім цього, удари по російських НПЗ призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти. Росіяни не можуть її переробити, або якось інакше використати у власних цілях.

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також говорив, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

За його даними, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ.

Раніше повідомляли, що українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

