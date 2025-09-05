ua en ru
Українці повернулися до скупки доларів, євро втрачає привабливість

П'ятниця 05 вересня 2025 14:38
Фото: долар стає все більш привабливим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Починаючи з квітня 2025 року ситуація на валютному ринку України змінилася і основною валютою для нових заощаджень став євро. Однак у серпні долар почав повертати позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними центробанку, українці за місяць купили на готівковому ринку валюти 1,920 млрд доларів (в еквіваленті) і продали 1,561 млрд доларів. Таким чином, українці купили на 359 млн доларів більше, ніж продали.

Чиста купівля доларів у серпні зросла з 17 до 169 млн доларів, тоді як купівля євро впала з 312 до 193 млн у доларовому еквіваленті.

До цього протягом чотирьох місяців частка долара скорочувалася, а частка євро зростала.
Курс євро

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року індекс долара показав найгіршу першу половину року з 1973 року, оскільки хаотичне введення президентом США Дональдом Трампом тарифів викликало побоювання з приводу економіки США і безпеки казначейських облігацій.

Американська валюта впала до найнижчого рівня за останні три роки щодо євро.

З початку року курс євро до долара зріс на 13%. В Україні в липні курс євро наблизився до рівня 50 гривень, тоді як курс долара відносно стабільний нижче рівня 42 гривні.

Як зазначили в НБУ, такі зміни позначилися на інвестиційних рішеннях населення.

Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.

