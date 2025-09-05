ua en ru
У Рязані скаржаться на вибухи під час атаки невідомих дронів: фото та відео

Росія, П'ятниця 05 вересня 2025 02:25
У Рязані скаржаться на вибухи під час атаки невідомих дронів: фото та відео
Автор: Марина Балабан

У російському місті Рязань пролунали вибухи. Місцеві мешканці овідомляють про пожежу на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Очевидці у сомережах пишуть про густий чорний дим у небі над містом.

Перед цим у Рязанській області було попередження про загрозу БпЛА.

Як писало РБК-Україна, 26 серпня на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до Москви.

Тим часом Росія у серпні підвищила план експорту нафти після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ). Пошкодження нафтопроводів можуть скоротити експорт нафти з Росії на 500 тисяч барелів на добу.

