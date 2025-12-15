У Бєлгороді влучання в ТЕЦ, у деяких районах перебої зі світлом

Атаки на Бєлгород

Як писало РБК-Україна, 10 грудня Бєлгородська ТЕЦ була під ударом. У місті декілька разів оголошували ракетну небезпеку, після чого в деяких будинках пропало електропостачання.

До цього, у ніч з 8 на 9 листопада по теплоелектроцентралі "Луч" у Бєлгороді було завдано удару. За повідомленнями місцевих джерел, падіння уламків і пошкодження обладнання призвели до масштабного "блекауту" - понад 20 тисяч мешканців міста залишилися без електроенергії та опалення.

Внаслідок атаки серйозно постраждали газотурбінні установки ТЕЦ, що виробляли електроенергію для міста. До цього часу станція залишалася однією з останніх діючих електростанцій Бєлгорода після попередніх ушкоджень іншої ТЕЦ.

11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.