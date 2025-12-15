В Белгороде попадание в ТЭЦ, в некоторых районах перебои со светом

Атаки на Белгород

Как писало РБК-Украина, 10 декабря Белгородская ТЭЦ была под ударом. В городе несколько раз объявляли ракетную опасность, после чего в некоторых домах пропало электроснабжение.

До этого, в ночь с 8 на 9 ноября по теплоэлектроцентрали "Луч" в Белгороде был нанесен удар. По сообщениям местных источников, падение обломков и повреждение оборудования привели к масштабному "блэкауту" - более 20 тысяч жителей города остались без электроэнергии и отопления.

В результате атаки серьезно пострадали газотурбинные установки ТЭЦ, вырабатывавшие электроэнергию для города. К этому времени станция оставалась одной из последних действующих электростанций Белгорода после предыдущих повреждений другой ТЭЦ.

11 октября Белгород также оказался под ракетным ударом. В результате обстрела была повреждена ТЭЦ "Луч", большинство районов города оказались без света. А 13 октября по российскому городу снова прилетело. Предварительно, были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ, из-за чего она полностью вышла из строя.