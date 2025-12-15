RU

В Белгороде попадание в ТЭЦ, в некоторых районах перебои со светом

Фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В городе Белгород поражена местная ТЭЦ "Луч". Жители нескольких районов города жалуются на перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Белгородская ТЭЦ "Луч" была поражена из оружия неизвестного происхождения.

Перед этим в городе звучали сирены воздушной тревоги, местные паблики писали о работе "ПВО".

Впоследствии в Telegram-каналах начали появляться многочисленные видео с моментом вспышки в районе ТЭЦ.

 

Одновременно с этим жители нескольких районов города жаловались на перебои с электроэнергией.

Попадание в ТЭЦ подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, при ударе "есть повреждения инженерной инфраструктуры".

 

Атаки на Белгород

Как писало РБК-Украина, 10 декабря Белгородская ТЭЦ была под ударом. В городе несколько раз объявляли ракетную опасность, после чего в некоторых домах пропало электроснабжение.

До этого, в ночь с 8 на 9 ноября по теплоэлектроцентрали "Луч" в Белгороде был нанесен удар. По сообщениям местных источников, падение обломков и повреждение оборудования привели к масштабному "блэкауту" - более 20 тысяч жителей города остались без электроэнергии и отопления.

В результате атаки серьезно пострадали газотурбинные установки ТЭЦ, вырабатывавшие электроэнергию для города. К этому времени станция оставалась одной из последних действующих электростанций Белгорода после предыдущих повреждений другой ТЭЦ.

11 октября Белгород также оказался под ракетным ударом. В результате обстрела была повреждена ТЭЦ "Луч", большинство районов города оказались без света. А 13 октября по российскому городу снова прилетело. Предварительно, были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ, из-за чего она полностью вышла из строя.

