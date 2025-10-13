Відповідь за Харків: Бєлгород і Курська область залишилися без світла

У понеділок ввечері, 13 жовтня, російський Бєлгород та Курська область залишились без електроенергії. Це сталося після того, як ворог завдав удари по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД Андрія Коваленка.

"Ворог вдарив по Харкову, по енергетиці і медичному закладу. Бєлгород та Курщина зараз також отримали удари і втратили світло", - пише він. Тим часом низка місцевих пабліків РФ підтверджують, що у Бєлгороді та Курській області дійсно проблеми зі світлом.