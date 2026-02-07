Тверську та Саратовську області атакували дрони: горить хімзавод, під удар потрапила нафтобаза

У ніч на 7 лютого невідомі дрони атакували Тверську та Саратовську області. Унаслідок ударів загорівся хімзавод, а також могла бути атакована нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з публікацій, росіяни приблизно о 02:50 (за київським часом) скаржилися на вибухи у Твері та Тверській області.

У цей самий час у соцмережах почали поширюватися кадри, на яких видно заграву. За твердженням місцевих жителів, у населеному пункті Редкіно було атаковано Редкінський дослідний хімічний завод.

Як відомо, це підприємство виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви). Продукція заводу використовувалася у військових і подвійного призначення програмах РФ.

Трохи згодом т.в.о. губернатора регіону Віталій Корольов підтвердив атаку і загоряння на одному з підприємств. Але на якому саме заводі пожежа - він не уточнив.

Також через деякий час у пабліках з'явилися кадри, на яких, як стверджується, під удар дронів у Саратовській області потрапила нафтобаза. Однак, де це точно сталося - інформації так і немає.