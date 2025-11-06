У Бельгії визначилися із заходами у відповідь на інциденти з дронами

Франкен зазначив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", тому NASC повинен це забезпечити.

За його словами, на засіданні обговорювалося питання заходів протидії дронам. Наразі доопрацьовується це питання, щоб завтра подати його на розгляд уряду.

"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.