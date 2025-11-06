В Бельгии определились с ответными мерами на инциденты с дронами

В Бельгии по итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на инциденты с дронами возле военной базы.
Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.
Франкен отметил, что "все службы безопасности вместе должны иметь общую картину воздушного пространства", поэтому NASC должен это обеспечить.
По его словам, на заседании обсуждался вопрос мер противодействия дронам. Сейчас дорабатывается этот вопрос, чтобы завтра подать его на рассмотрение правительства.
"Между тем нельзя допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем", - подчеркнул министр.
Напомним, в ночь 1 ноября в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.
Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".
Вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.
Спецслужбы Бельгии считают, что за серией инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - скорее всего, Россия.
Сегодня, 6 ноября, в Бельгии состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов с беспилотниками.