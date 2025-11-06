В Бельгии определились с ответными мерами на инциденты с дронами

Неизвестные дроны возле военной базы в Бельгии

Напомним, в ночь 1 ноября в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.

Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".

Вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.

Спецслужбы Бельгии считают, что за серией инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - скорее всего, Россия.

Сегодня, 6 ноября, в Бельгии состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов с беспилотниками.