В Бельгии определились с ответными мерами на инциденты с дронами

В Бельгии по итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на инциденты с дронами возле военной базы.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.