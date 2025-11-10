У Бельгії помітили три дрони над АЕС Doel: що відомо

Інциденти в Бельгії

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли над Бельгією фіксують невідомі дрони.

Так, наприклад, сталося в ніч на 1 листопада. Тоді безпілотники перебували над авіабазою Кляйне-Брогель, де зберігається ядерна зброя США.

Пізніше очільник Міноборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що літальні апарати шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Уже ввечері, 4 листопада, біля цієї тієї ж авіабази знову помітили дрони. Бельгійські спецслужби вважають, що за серією інцидентів стоїть іноземна держава, і це найімовірніше - Росія.

Також ми писали, що 6 листопада в Бельгії відбулося засідання Ради з питань нацбезпеки. За його підсумками було вирішено посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на інциденти з дронами.

Крім того, вже 9 листопада стало відомо, що Британія терміново направляє експертів і оборонне обладнання до Бельгії після вищеописаних ситуацій.