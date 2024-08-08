Беленюк після "бронзи" на ОІ завершив кар'єру ефектним вчинком: чуттєве відео
Титулований український спортсмен Жан Беленюк завершив свою кар'єру після того, як йому вдалося посісти третє місце на Олімпіаді у греко-римській боротьбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку та "Суспільне спорт".
У ході боротьби за третє місце українець зустрівся з поляком Аркадіушем Марцином Кулиничем. Беленюк переміг свого опонента з рахунком 3:1 та завоював "бронзу".
Відразу після завершення поєдинку український спортсмен станцював переможний гопак, а потім зняв із себе борцівки. Такий жест із взуттям означає завершення спортивної кар'єри.
У коментарі "Суспільне спорт" щодо поєдинку Беленюк розповів, що дуже задоволений "бронзою". За словами українця, він уже тричі зустрічався з поляком Кулиничем і завжди перемагав.
"Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. У 2013 році востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня (світ, Європа). Не хотів переривати цю серію", - додав він.
Титули Беленюка
Зазначимо, що 33-річний Жан Беленюк за свою кар'єру завоював велику кількість титулів для України. Зокрема, він отримав:
- срібну медаль на Олімпіаді-2016;
- золоту медаль на Олімпіаді-2020;
- срібну медаль на Олімпіаді-2024;
- дві бронзові медалі на чемпіонатах світу (2014 та 2023 рр.);
- срібну медаль на чемпіонаті світу у 2018 році;
- дві золоті медалі на чемпіонатах світу (2015 та 2019 рр.);
- три бронзові медалі на чемпіонатах Європи (2012, 2021 та 2024 рр.);
- три золоті медалі на чемпіонатах Європи (2014, 2016 та 2019 рр.);
- срібну медаль Європейських ігор у 2015 році;
- золоту медаль Європейських ігор у 2019 році.
До речі, сьогодні, 8 серпня, у фіналі Олімпіади у греко-римській боротьбі виступав також українець Парвіз Насібов. Йому не вдалося подолати опонента з Ірану Саїда Есмаїлі Лейвесі.
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