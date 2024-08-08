Беленюк після "бронзи" на ОІ завершив кар'єру ефектним вчинком: чуттєве відео

Титулований український спортсмен Жан Беленюк завершив свою кар'єру після того, як йому вдалося посісти третє місце на Олімпіаді у греко-римській боротьбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку та " Суспільне спорт ".

У ході боротьби за третє місце українець зустрівся з поляком Аркадіушем Марцином Кулиничем. Беленюк переміг свого опонента з рахунком 3:1 та завоював "бронзу".

Відразу після завершення поєдинку український спортсмен станцював переможний гопак, а потім зняв із себе борцівки. Такий жест із взуттям означає завершення спортивної кар'єри.

У коментарі "Суспільне спорт" щодо поєдинку Беленюк розповів, що дуже задоволений "бронзою". За словами українця, він уже тричі зустрічався з поляком Кулиничем і завжди перемагав.

"Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. У 2013 році востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня (світ, Європа). Не хотів переривати цю серію", - додав він.

Титули Беленюка

Зазначимо, що 33-річний Жан Беленюк за свою кар'єру завоював велику кількість титулів для України. Зокрема, він отримав: