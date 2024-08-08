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Беленюк після "бронзи" на ОІ завершив кар'єру ефектним вчинком: чуттєве відео

Париж, Четвер 08 серпня 2024 22:10
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Беленюк після "бронзи" на ОІ завершив кар'єру ефектним вчинком: чуттєве відео Фото: Жан Беленюк (noc-ukr.org)
Автор: Іван Носальський

Титулований український спортсмен Жан Беленюк завершив свою кар'єру після того, як йому вдалося посісти третє місце на Олімпіаді у греко-римській боротьбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку та "Суспільне спорт".

У ході боротьби за третє місце українець зустрівся з поляком Аркадіушем Марцином Кулиничем. Беленюк переміг свого опонента з рахунком 3:1 та завоював "бронзу".

Відразу після завершення поєдинку український спортсмен станцював переможний гопак, а потім зняв із себе борцівки. Такий жест із взуттям означає завершення спортивної кар'єри.

У коментарі "Суспільне спорт" щодо поєдинку Беленюк розповів, що дуже задоволений "бронзою". За словами українця, він уже тричі зустрічався з поляком Кулиничем і завжди перемагав.

"Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. У 2013 році востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня (світ, Європа). Не хотів переривати цю серію", - додав він.

Титули Беленюка

Зазначимо, що 33-річний Жан Беленюк за свою кар'єру завоював велику кількість титулів для України. Зокрема, він отримав:

  • срібну медаль на Олімпіаді-2016;
  • золоту медаль на Олімпіаді-2020;
  • срібну медаль на Олімпіаді-2024;
  • дві бронзові медалі на чемпіонатах світу (2014 та 2023 рр.);
  • срібну медаль на чемпіонаті світу у 2018 році;
  • дві золоті медалі на чемпіонатах світу (2015 та 2019 рр.);
  • три бронзові медалі на чемпіонатах Європи (2012, 2021 та 2024 рр.);
  • три золоті медалі на чемпіонатах Європи (2014, 2016 та 2019 рр.);
  • срібну медаль Європейських ігор у 2015 році;
  • золоту медаль Європейських ігор у 2019 році.

До речі, сьогодні, 8 серпня, у фіналі Олімпіади у греко-римській боротьбі виступав також українець Парвіз Насібов. Йому не вдалося подолати опонента з Ірану Саїда Есмаїлі Лейвесі.

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