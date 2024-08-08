Беленюк после "бронзы" на ОИ завершил карьеру эффектным поступком: чувственное видео

Титулованный украинский спортсмен Жан Беленюк завершил свою карьеру после того, как ему удалось занять третье место на Олимпиаде в греко-римской борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка и " Суспільне спорт ".

В ходе борьбы за третье место украинец встретился с поляком Аркадиушом Марцином Кулынычем. Беленюк победил своего оппонента со счетом 3:1 и завоевал "бронзу".

Сразу после завершения поединка украинский спортсмен станцевал победный гопак, а затем снял с себя борцовки. Такой жест с обувью означает завершение спортивной карьеры.

В комментарии "Суспільне спорт" насчет поединка Беленюк рассказал, что очень доволен "бронзой". По словам украинца, он уже трижды встречался с поляком Кулынычем и всегда побеждал.

"Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, хочешь его закончить на положительной ноте. Удовлетворен результатом. В 2013 году последний раз приехал без медали международного уровня (мир, Европа). Не хотел прерывать эту серию", - добавил он.

Титулы Беленюка

Отметим, что 33-летний Жан Беленюк за свою карьеру завоевал большое количество титулов для Украины. В частности, он получил: