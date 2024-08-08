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Насібов програв фінал Олімпіади-2024 в греко-римській боротьбі

Париж, Четвер 08 серпня 2024 20:44
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Насібов програв фінал Олімпіади-2024 в греко-римській боротьбі Фото: Парвіз Насібов покине Париж зі срібною нагородою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов програв іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі вирішальну сутичку олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал

Есмаїлі Лейвесі – Насібов – 6:5

У першому періоді українець виконав два випади та пішов у відрив (3:0). Іранський борець зумів перехопити ініціативу на старті другої трихвилинки. Завдяки якісному переведенню Есмаїлі Лейвесі зрівняв рахунок.

Насібов почав ризикувати та провів переведення, однак опонент контратакував, тож обидва заробили по 2 пункти. Після ж перегляду відеповтору судді віддали ще 1 бал Есмаїлі Лейвесі. Насібов останні секунди провів активно, але відігратися не зумів.

Отже, український борець вдруге в кар'єрі завоював "срібло" Олімпіади. Паризькі Ігри стали другими в спортивній біографії українця.

Хто такий Парвіз Насібов

Уродженець Агстафінського району, в дитинстві з батьками переїхав до Миколаєва. На новій батьківщині змінив вільну боротьбу на греко-римський стиль.

На юнацькому рівні став чемпіоном (2017) та двічі віце-чемпіоном Європи (2015, 2016) та світу (2018). На дорослому же двічі став чемпіоном Європи (2023, 2024). На Олімпійських іграх у Токіо дійшов до фіналу, де поступився іранцю Резі Гераєї.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ст. (2021). Мешкає в Запоріжжі.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.

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