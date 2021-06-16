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В Беларуси заявили, что Тихановская до сих пор в межгосударственном розыске

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Беларусь, Среда 16 июня 2021 17:27
В Беларуси заявили, что Тихановская до сих пор в межгосударственном розыске Фото: в Беларуси заявили, что Тихановская до сих пор в розыске (tsikhanouskaya.org)
Автор: Андрей Василюк

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская до сих пор находится в межгосударственном розыске. Она объявлена в розыск в странах СНГ.

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает РИА Новости.

"Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", - сказала Чемоданова.

Ранее ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России сообщало, что белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение якобы было принято по инициативе Беларуси.

Сообщалось, что ее объявляли в розыск на территории России по инициативе Беларуси, но с 25 мая этого года ее нет в базе данных разыскиваемых лиц. В МВД РФ объяснили, что межгосударственный розыск оппозиционерки прекратился тоже на основании решений Минска.

Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в октябре 2020 года. Ее подозревают в якобы призывах к свержению конституционного строя.

Также сообщалось о намерении Минска объявить ее в международный розыск по статье о терроризме.

Светлана Тихановская - бывший кандидат в президенты Беларуси. Сейчас она находится за пределами страны в Литве, поскольку ее преследовал режим Александра Лукашенко. Муж Тихановской - Сергей - также планировал баллотироваться в президенты, но оказался за решеткой.

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