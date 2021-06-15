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Тихановскую сняли с межгосударственного розыска

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Москва, Вторник 15 июня 2021 11:59
Тихановскую сняли с межгосударственного розыска Фото: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую исключили из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе Беларуси.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Сообщается, что ее объявляли в розыск на территории России по инициативе Беларуси, но с 25 мая этого года ее нет в базе данных разыскиваемых лиц. В МВД объяснили, что межгосударственный розыск оппозиционерки прекратился тоже на основании решений Минска.

Известно, что Тихановская проживает в Литве и посещает другие европейские страны.

Отметим, межгосударственный розыск объявляется только на территории стран-участниц СНГ, если есть основания полагать, что разыскиваемый выехал в другое государство этого содружества или есть данные о наличии родственных и иных связей на территории одной или нескольких стран СНГ.

Это не то же самое, что и международный розыск, поскольку последний глобальный и в нем задействован Интерпол.

Напомним, Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в октябре 2020 года. Ее подозревают в якобы призывах к свержению конституционного строя.

Также сообщалось о намерении Минска объявить ее в международный розыск по статье о терроризме.

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