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Тихановская: расследованием преступлений Лукашенко должен заняться трибунал

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Четверг 10 июня 2021 12:04
Тихановская: расследованием преступлений Лукашенко должен заняться трибунал Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал. Он должен заняться расследованием преступлений Александра Лукашенка.

Об этом Тихановская заявила, выступая в Сенате Чехии в Праге, пишет "Голос Америки".

Расследования, по мнению Тихановской, должны касаться как деятельности Лукашенка в прошлом, так и в период после выборов 2020 года.

"Мы не можем позволить диктаторам писать историю", - заявила оппозиционнер.

Репрессии режима Лукашенко в ответ на протесты Тихановская назвала "террором, которого страна не знала со времен сталинизма".

"Единственным выходом из кризиса в Беларуси могут быть только свободные выборы", – добавила она.

Ранее Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Также Тихановская призвала Соединенные Штаты расширить санкции против Беларуси.

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