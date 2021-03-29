Беларусь собирается объявить Тихановскую и BYPOL в международный розыск

Прокуратура готовит также документы в правоохранительные органы Литвы и Польши с требованием выдать Беларуси Тихановскую и других фигурантов дела.

"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры для того, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности", - заявил генеральный прокурор Беларуси Алексей Швед.