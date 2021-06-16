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У Білорусі заявили, що Тихановська досі в міждержавному розшуку

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Білорусь, Середа 16 червня 2021 17:27
У Білорусі заявили, що Тихановська досі в міждержавному розшуку Фото: у Білорусі заявили, що Тихановська досі в розшуку (tsikhanouskaya.org)
Автор: Андрій Василюк

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тихановська досі перебуває у міждержавному розшуку. Вона оголошена в розшук в країнах СНД.

Про це заявила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає РИА Новости.

"Ця громадянка перебуває в міждержавному розшуку", - сказала Чемоданова.

Раніше ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії повідомляло, що білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську виключили з бази даних міждержавного розшуку. Рішення нібито було прийнято з ініціативи Білорусі.

Повідомлялося, що її оголошували в розшук на території Росії з ініціативи Білорусі, але з 25 травня цього року її немає в базі даних розшукуваних осіб. У МВС РФ пояснили, що міждержавний розшук опозиціонерки припинився теж на підставі рішень Мінська.

Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міждержавний розшук у жовтні 2020 року. Її підозрюють у нібито закликах до повалення конституційного ладу.

Також повідомлялося про намір Мінська оголосити її в міжнародний розшук за статтею про тероризм.

Світлана Тихановська - колишній кандидат у президенти Білорусі. Зараз вона знаходиться за межами країни в Литві, оскільки її переслідував режим Олександра Лукашенка. Чоловік Тихановської - Сергій - також планував балотуватися в президенти, але опинився за ґратами.

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