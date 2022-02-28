В Беларуси заявили о проведении учений для военнобязанных

В Беларуси будут проводиться учения, в которых задействуют военнообязанных. Подготовка продлится пять дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, пишут беларусские СМИ.

Заявлено, что учения будут проходить с 1 по 4 марта.

"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", - говорится в сообщении.

Отметим, что по словам Владимира Зеленского Александр Лукашенко 27 февраля заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси.

При этом лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине.

Со стороны Беларуси было выпущено несколько ракет с начала вторжения российских войск

Еще в первый день вторжений российских войск в Украину 24 февраля выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Ракеты были выпущены в юго-западном направлении.

Кроме того, 27 февраля с территории Беларуси также была выпущена крылатая ракета. Воздушные силы ВСУ смогли ее сбить.

Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента Украины 28 февраля подтвердил, что из Беларуси по Украине запустили три баллистические ракеты. Одна из них была сбита ВСУ.

"Произошел воздушный налет. Ракетные удары по Украине, по Киеву. Три ракеты. Одну сбили, одна неизвестно где. Одна попала в Софиевскую Борщаговку", - сообщил Арестович.