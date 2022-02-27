Русские не сдаются? Показываем признания пленных, захваченных в Украине

Войска РФ в ходе вторжения в Украину несут огромные потери. По оперативным данным Министерства обороны, погибло уже около 4300 оккупантов. Некоторых задерживают, иногда даже силами гражданских, некоторые сдаются сами. В целом в плен попали уже больше 200 российских военных. Украинские власти призывают остальных сложить оружие и сдаться, пока не поздно.

Со слов россиян, многие из них не знали, что их отправили на войну против Украины. Официальная причина, почему они вошли на территорию нашего государства – "учения". По крайне мере, так им якобы говорит их командование. При этом Россия отрицает наличие значительного количества погибших или захваченных в ходе нападения на Украину.

Один из пленных говорит, что в рамках "учений" должен был "прокатиться" вдоль границы Украины.

На одном из опубликованных видео пленный признался: когда военнослужащие поняли, что оказались на передовой, они были "деморализованы и никто не хотел идти". Но им пригрозили, что они станут "врагами народа" и даже могут быть "расстреляны".

"Нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все, по крайне мере из нашей части, говорили, что они не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира", – сказал российский солдат.

Похожие свидетельства дают и другие пленные. Один из них также пришел из "учений" в Беларуси. По его словам, командование поставило им задачу – зайти на улицы Киева и захватить территорию Украины.

"Призываю вооруженные силы России: ребята, хватит бомбить Киев, хватит бомбить Украину. Здесь очень много раненных… Если вы будете производить эти артобстрелы, вы уничтожите своих солдат, вы уничтожите мирный народ. Это не наша война. Матери и жены, забирайте своих мужей", – говорит пленный.

Задержанный в боях под Киевом рассказал, как под прикрытием учений в Беларуси Россия готовила нападение на Украину. По его словам, в учениях принимали участие многие региональные подразделения Росгвардии. Перед вылетом из Смоленска у всех служащих изъяли мобильные телефоны и удостоверения.

Легенду учений, со слов пленного, им никто не сообщил. Утром 24 февраля их командир дал им задание "оказать помощь вооруженным силам РФ захватить территорию Украины, обеспечение контроля над ей и подавление возможного сопротивления граждан Украины".

"Хочу попросить прощение у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства… Также хочу обратиться к солдатам и сотрудникам армии РФ, подразделениям Росгвардии с тем, чтобы они сложили оружие и прекратили планомерное уничтожение мирного населения и военнослужащих…", – сказал подполковник Росгвардии.

Еще несколько задержанных сказали, что россиянам не нужно ехать в Украину и что здесь и "сами со всем справляются". "Здесь тоже люди живут, а не как по телевизору показывают", – говорит один из них. Другой задержанный отметил, что хочет прекращения "бессмысленных военных действий на территории Украины".

"Здесь люди не хотят войны с Россией. Они воюют только из-за того, что русские нападают на них", – сказал один из солдат.

На этом видео группа задержанных под Харьковом, которые заявили, что готовы воевать за Украину. "Мама, папа, я не хотел ехать в Украину… Очень сильно домой хочу", – говорит один из них.

Еще одна группа пленных говорит, что их командиры "свалили", оставив их без помощи.

"Нужно позвонить командирам, родне, чтобы они тоже подключали. Чтобы они сделали митинги, все возможное, чтобы прекратили огонь, наступление, бомбардировки. Я сейчас в Киеве нахожусь, нас бомбят, и меня тоже могут здесь разбомбить… Командование предало нас и бросило", – говорит захваченный ОМОНовец из Новокузнецка.

Другой задержанный призвал своих "друзей" уезжать из Украины, потому что им "здесь не рады".

Еще один захваченный российский солдат, отвечая на вопрос о том, видел ли он в Украине "фашистов", сказал: "Они пропаганду делают, уроды. Ненавижу их".

Один из военных назвал Путина "нехорошим человеком" и тем самым словом, которым его называют в Украине. (Осторожно, на следующих видео ненормативная лексика!)

"Слава Украине – Героям слава!"