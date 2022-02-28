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У Білорусі заявили про проведення навчань для військовозобов'язаних

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Понеділок 28 лютого 2022 17:25
У Білорусі заявили про проведення навчань для військовозобов'язаних Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Білорусі будуть проводитися навчання, в яких задіють військовозобов'язаних. Підготовка триватиме п'ять днів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Республіки Білорусь, пишуть білоруські ЗМІ.

Заявлено, що навчання проходитимуть з 1 по 4 березня.

"Повідомляється, що будуть проведені теоретичні та практичні заходи з посадовими особами, а також перевірка запасів продовольства", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського Олександр Лукашенко 27 лютого запевнив, що російські війська не йтимуть з Білорусі.

При цьому лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були запущені ракети по позиціях в Україні.

З боку Білорусі було випущено кілька ракет з початку вторгнення російських військ

Ще в перший день вторгнень російських військ в Україну 24 лютого випустили чотири балістичні ракети у бік України. Ракети були випущені в південно-західному напрямку.

Крім того, 27 лютого з території Білорусі також була випущена крилата ракета. Повітряні сили ЗСУ змогли її збити.

Олексій Арестович, радник керівника офісу президента України 28 лютого підтвердив, що з Білорусі по Україні запустили три балістичні ракети. Одна з них була збита ЗСУ.

"Стався повітряний наліт. Ракетні удари по Україні, по Києву. Три ракети. Одну збили, одна невідомо де. Одна потрапила в Софіївську Борщагівку", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, що більшість російських полонених теж кажуть, що "їхали на навчання", нібито за словами їхніх командирів.

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