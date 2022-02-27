Лукашенко подтвердил, что с Беларуси были запущены ракеты по украинским позициям
Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.
При этом Лукашенко сделал оговорку, мол, "это был вынужденный шаг".
"По словам белорусского лидера, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям", - говорится в сообщении.
Напомним, что с территории Беларуси еще в первый день вторжений российских войск в Украину 24 февраля выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Ракеты были выпущены в юго-западном направлении.
Кроме того, 27 февраля с территории Беларуси также была выпущена крылатая ракета. Воздушные силы ВСУ смогли ее сбить.