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Лукашенко подтвердил, что с Беларуси были запущены ракеты по украинским позициям

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Воскресенье 27 февраля 2022 12:27
Лукашенко подтвердил, что с Беларуси были запущены ракеты по украинским позициям Фото: Александр Лукашенко (ktemlin.ru)
Автор: Светлана Мащенко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

При этом Лукашенко сделал оговорку, мол, "это был вынужденный шаг".

"По словам белорусского лидера, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям", - говорится в сообщении.

Напомним, что с территории Беларуси еще в первый день вторжений российских войск в Украину 24 февраля выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Ракеты были выпущены в юго-западном направлении.

Кроме того, 27 февраля с территории Беларуси также была выпущена крылатая ракета. Воздушные силы ВСУ смогли ее сбить.

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