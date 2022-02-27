Лукашенко заверил, что российские войска не будут идти из Беларуси, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали переговоров с Александром Лукашенко. Собеседник заверил, что российские войска не будут идти в Украину из Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский договорился с Лукашенко о переговорах с Российской Федерацией на Припяти на украинско-белорусской границе.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина может договориться о мире с Россией, но не ценой капитуляции.