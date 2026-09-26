Зеленський закликав Трампа реалізувати закон про "пекельні санкції" проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram .

Президент зазначив, що важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня.

За його словами, якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі.

"Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово", - зазначив Зеленський.

Також, за його словами, Україна просить президента Євроради Антоніу Кошту та главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції проти Росії.

"Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир", - наголосив президент.