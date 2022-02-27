ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 27 февраля 2022 09:07
ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси Фото: из Беларуси выпустили ракету в сторону Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

С территории Беларуси была выпущена крылатая ракета в сторону украинской столицы. Воздушные силы ВСУ смогли сбить вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - заявил Залужный.

Напомним, по данным Генштаба, в течение суток враги били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что утром 27 февраля в центре Харькова идут бои, и российские оккупанты несут потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина