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В Беларуси заявили о якобы связи советника Байдена с попыткой госпереворота

Автор: Артур Родивилов

Советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер связан с подготовкой "государственного переворота" в Беларуси. Кроме того, Вашингтон якобы готовил покушение на непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявили в эфире государственного телеканала ОНТ.

Согласно сообщению, "это все действительно серьезно", и без участия "Соединенных Штатов не обошлось".

"Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - говорится в сюжете ОНТ.

Кроме того, телеканал пообещал, что раскроет больше подробностей в эфире на следующей неделе.

ОНТ также продемонстрировал кадры с "признанием вины участниками заговора" против Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

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