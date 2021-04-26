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У Білорусі заявили про нібито зв'язок радника Байдена зі спробою держперевороту

Автор: Артур Родивилов

Радник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер пов'язаний з підготовкою "державного перевороту" в Білорусі. Крім того, Вашингтон нібито готував замах на невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Про це заявили в ефірі державного телеканалу ОНТ.

Згідно з повідомленням,"це все дійсно серйозно", і без участі "Сполучених Штатів не обійшлося".

"Державний департамент відреагував, правда, стримано: "Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений в спробу вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим". Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду - в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче", - йдеться в сюжеті ОНТ.

Крім того, телеканал пообіцяв, що "розкриє" більше подробиць в ефірі наступного тижня.

ОНТ також продемонстрував кадри з "визнанням провини учасниками змови" проти Лукашенка.

Раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.

Нагадавши, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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