У Білорусі заявили про нібито зв'язок радника Байдена зі спробою держперевороту

Радник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер пов'язаний з підготовкою "державного перевороту" в Білорусі. Крім того, Вашингтон нібито готував замах на невизнаного президента Олександра Лукашенка .

Про це заявили в ефірі державного телеканалу ОНТ .

Згідно з повідомленням,"це все дійсно серйозно", і без участі "Сполучених Штатів не обійшлося".

"Державний департамент відреагував, правда, стримано: "Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений в спробу вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим". Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду - в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче", - йдеться в сюжеті ОНТ.

Крім того, телеканал пообіцяв, що "розкриє" більше подробиць в ефірі наступного тижня.