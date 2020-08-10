В Беларуси в результате протестов задержали около 3 тысяч человек

В Беларуси в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек. Как отметили в Министерстве внутренних дел, к демонстранатам не применялось оружие.

Об этом сообщает Белсат.

Демонстранты были задержанных в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях.

"Всего по стране задержано около 3000 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. К нарушителям оружие не применялось. Никто не погиб", - сообщили в МВД.

Напомним, протесты в Беларуси начались после завершения выборов президента, по предварительным результатам ЦИК победу на них с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Как ранее писало РБК-Украина, в ходе столкновений в Беларуси пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

При этом Лукашенко сообщил, что по отношению к демонстрантам никто не применял репрессии, заявив, что правительство "мягко" отреагировало на протесты.

В то же время главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская и ее избирательный штаб сообщил о готовности к затяжным протестам.