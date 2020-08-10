ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Тихановской готовятся к затяжным протестам в Беларуси

Минск, Понедельник 10 августа 2020 11:59
У Тихановской готовятся к затяжным протестам в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: РБК-Украина

Тихановская не намерена выезжать и страны

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская и ее избирательный штаб готовы к затяжным протестам. При этом она не собирается покидать страну и не признает результаты голосования.

Об этом заявили на пресс-конференции Тихановской и ее избирательного штаба, передают "РИА Новости".

В частности, в штабе заявили о готовности к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. При этом сама кандидат пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях, но выступает за мирные перемены.

"Конечно, мы не признаем (итоги выборов, - ред.), полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - отметила Тихановская.

Она также подчеркнула, что не собирается покидать Беларусь и не видит оснований для своего ареста. Кроме того, Тихановская назвала себя победителем выборов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ночные протесты и заявил, что участники уличных акций должны соблюдать закон; он также заявил, что "силовики еще мягко отвечали" в ходе вчерашних протестов.

Отметим, выборы в Беларуси сопровождались перебоями интернета, в результате которых не работали сайты белорусских СМИ; кроме того, действующие власти глушили телефонную связь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротествыборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь