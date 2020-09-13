В Беларуси подтвердили задержания протестующих еще в одной области

Фото: задержания в Беларуси (tut.by)

В Витебской области белорусские правоохранители задержали 14 участников протестов. Действиям задержанных дается правовая оценка.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, в Витебске мужчина сорвал с сотрудника милиции жетон и видеорегистратор. Столкновения между демонстрантами произошли в Новополоцке. Там были повреждены три служебных автомобиля.

"В Витебской области задержано 14 участников протестных акций. Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее в МВД Беларуси сообщили, что по состоянию на 15:00 были задержаны 250 участников протестов.

Также РБК-Украина писало, что в Бресте силовики применили против демонстрантов водомет. Позже в МВД объяснили такие меры тем, что действия протестующих создавали серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

Кроме этого сообщилось, что вблизи поселка Дрозды в Минске силовики открыли огонь в воздух, чтобы отогнать демонстрантов.