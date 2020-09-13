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МВД Беларуси объяснило применение водомета в Бресте

Брест, Воскресенье 13 сентября 2020 19:05
МВД Беларуси объяснило применение водомета в Бресте
Фото: водомет в Бресте (скрин видео)
Автор: Игорь Литвиненко

Белорусские правоохранители применили водомет против демонстрантов в Бресте из-за "создания реальной угрозы безопасности дорожного движения". По данным Министерства внутренних дел Беларуси, движение на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов заблокировали около тысячи человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина писало, что после применения водомета в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать участников протеста. При этом у некоторых силовиков очевидцы заметили оружие.

Также сообщалось, что вблизи поселка Дрозды в Минске силовики открыли огонь в воздух, чтобы отогнать демонстрантов.

Кроме этого в МВД сообщали, что по состоянию на 15:00 в Беларуси были задержаны 250 участников акций протеста.

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