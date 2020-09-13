У Білорусі підтвердили затримання протестувальників ще в одній області

Фото: затримання в Білорусі (tut.by)

У Вітебській області білоруські правоохоронці затримали 14 учасників протестів. Діям затриманих дається правова оцінка.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

За даними МВС, у Вітебську чоловік зірвав зі співробітника міліції жетон і відеореєстратор. Зіткнення між демонстрантами відбулися в Новополоцьку. Там були пошкоджені три службові автомобілі.

"У Вітебській області затримано 14 учасників протестних акцій. Діям учасників несанкціонованого масового заходу дається правова оцінка", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, раніше в МВС Білорусі повідомили, що станом на 15:00 були затримані 250 учасників протестів.

Також РБК-Україна писало, що у Бресті силовики застосували проти демонстрантів водомет. Пізніше у МВС пояснили такі заходи тим, що дії протестувальників створювали серйозну загрозу безпеці дорожнього руху.

Крім цього повідомлялося, що поблизу селища Дрозди у Мінську силовики відкрили вогонь у повітря, щоб відігнати демонстрантів.