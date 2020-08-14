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В Беларуси открыли более 90 уголовных дел из-за протестов

Беларусь, Пятница 14 августа 2020 20:56
В Беларуси открыли более 90 уголовных дел из-за протестов
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

По данным МВД, в протестах пострадал 121 милиционер

Следственные органы Беларуси с начала протестов открыли более 90 уголовных дел. По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ходе протестов пострадали 121 сотрудник милиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В МВД отметили, что с 13 августа в Беларуси протесты в большинстве своем стали носить мирный характер.

"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - сообщили в МВД.

Напомним, с начала протестов в Беларуси правоохранители задержали около 7 тысяч человек, из них около 2 тысяч, по данным МВД, уже отпустили.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Беларуси правоохранители составили 102 протокола об административных нарушениях.

Также сообщалось, что вечером 14 августа президент Александр Лукашенко обратился к белорусам с призывом "не высовываться на улицы".

Кроме этого в Европейском союзе одобрили введение санкций против Беларуси в связи с массовыми беспорядками в стране.

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