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Протесты в Беларуси: за сутки составили 102 админпротоколы

Пятница 14 августа 2020 15:00
Протесты в Беларуси: за сутки составили 102 админпротоколы
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Андрей Козловский

Акции протестов в основном несли мирный характер

В минувшие сутки протесты в Беларуси стали самыми сдержанными за последние четыре дня. Правоохранители накануне составили 102 протокола об административном нарушении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

Как сообщается, акции протестов в основном имели мирный характер. Митингующие по всей Беларуси выражали общее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами.

Правоохранители лишь в отдельных случаях фиксировали агрессивный характер в действиях некоторых лиц. Таким образом, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в сети интернет материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции Гродненского региона, а также в связи с публикациями угроз их близким.

Напомним, в ведомстве обеспокоены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных; более двух тысяч граждан уже отпустили.

Кроме того, МВД Белоруссии заявило об открытии "горячей линии" для информирования граждан о месте пребывания задержанных протестующих.

Ранее Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.

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