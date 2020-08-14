В Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных, - МВД

За четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек
В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпустили.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отметим, за четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек.
"Этот процесс (освобождения, - ред.) идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы", - говорится в заявлении.
Отметим, в материале РБК-Украина сообщается, как сейчас проходит забастовка в Беларуси и кто ее поддерживает.
Напомним, МВД Беларуси заявило об открытии "горячей линии" для информирования граждан о местонахождении задержанных протестующих.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.
В частности, БелАЗ присоединился к массовой забастовке в Беларуси.