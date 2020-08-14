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В Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных, - МВД

Минск, Пятница 14 августа 2020 14:44
В Беларуси отпустили около двух тысяч задержанных, - МВД
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

За четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек

В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпустили.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, за четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек.

"Этот процесс (освобождения, - ред.) идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы", - говорится в заявлении.

Отметим, в материале РБК-Украина сообщается, как сейчас проходит забастовка в Беларуси и кто ее поддерживает.

Напомним, МВД Беларуси заявило об открытии "горячей линии" для информирования граждан о местонахождении задержанных протестующих.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.

В частности, БелАЗ присоединился к массовой забастовке в Беларуси.

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