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У Білорусі відкрили понад 90 кримінальних справ через протести

Білорусь, П'ятниця 14 серпня 2020 20:56
У Білорусі відкрили понад 90 кримінальних справ через протести
Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

За даними МВС, у протестах постраждав міліціонер 121

Слідчі органи Білорусі з початку протестів відкрили понад 90 кримінальних справ. За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, в ході протестів постраждали 121 співробітник міліції.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

У МВС зазначили, що з 13 серпня у Білорусі протести в більшості своїй стали носити мирний характер.

"В результаті масових заворушень з 9 по 13 серпня постраждала 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ. Правова оцінка буде дана всім протиправним діянням", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, з початку протестів у Білорусі правоохоронці затримали близько 7 тисяч осіб, з них близько 2 тисяч, за даними МВС, вже відпустили.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Білорусі правоохоронці склали 102 протоколи про адміністративні порушення.

Також повідомлялося, що увечері 14 серпня президент Олександр Лукашенко звернувся до білорусів із закликом "не висовуватися на вулиці".

Крім цього в Європейському союзі схвалили введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з масовими заворушеннями в країні.

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