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У Білорусі оприлюднили перші підсумки виборів: Лукашенко лідирує

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 09:07
У Білорусі оприлюднили перші підсумки виборів: Лукашенко лідирує
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідирує чинний президент

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила перші результати виборів в Білорусі. Лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії Лукашенко отримав 80,23% голосів. Головний кокурент чинного президента Білорусі Світлана Тихановская набрала 9,9% голосів. За Анну Канопацкую проголосували 1,68% виборців, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, за Сергія Череченя - 1,13%. Проти всіх - 6,02%.

При цьому глава ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що вибори відбулися, а результати навряд чи будуть сильно відрізнятися після оголошення офіційних результатів, які повинні бути представлені в п'ятницю, 14 серпня.

Зазначимо, поки у ЦВК рахують голоси, в країні проходять масові акції протесту.

Нагадаємо, силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники, в ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

До цього на Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Як відомо, МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами.

РБК-Україна також писало, що у Мінську автозак в'їхав у натовп протестувальників, збивши людину.

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