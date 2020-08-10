ЦИК: Лукашенко побеждает во всех районах, где подсчитали голоса

Фото: Александр Лукашенко (Радио Свобода)

За Тихановскую проголосовали 3,89%

ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов. По предварительным данным, за него проголосовали 92,7%.

Об этом сообщили в ЦИК Беларуси.

За Светлану Тихановскую отдали голоса 3,89%.

Напомним, штаб Тихановской утверждает, что она побеждает как минимум на 20 участках в Минске.

Ранее Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства.

Напомним, по данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Явка на выборах президента Беларуси составила почти 80%.

Отметим, Беларусь охвачена протестами, тысячи людей вышли на улицы, считая, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране.