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В Беларуси мужчине грозит два года тюрьмы за футболку с Лукашенко

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Минск, Суббота 29 мая 2021 22:13
В Беларуси мужчине грозит два года тюрьмы за футболку с Лукашенко Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси задержанному Константину Семенову грозит два года тюрьмы за футболку с президентом Александром Лукашенко. Его задержали в середине мая, на нем была футболка с надписью "Диктатору место в аду".

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Сообщается, что 31-го мужчину задержали в Минске, его обвиняют в оскорблении президента. Поводом стала футболка с портретом мужчины, похожего на Лукашенко, за которую он был задержан перед велосипедной гонкой Toure de Tsna. Его арестовали на 15 суток, но по предъявленным обвинениям грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, в середине мая задержали целую группу велосипедистов. Им предъявили участие в несанкционированном массовом мероприятии со скандированием лозунга "Жыве Беларусь". Около 20 человек были приговорены к 10-15 суткам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси освободили журналистку портала TUT.ВY Любовь Касперович. Ее освободили после 15 суток ареста, а задержали в тот момент, когда она брала интервью у друзей подозреваемых в так называемом "деле студентов".

На прошлой неделе был заблокирован домен оппозиционного портала TUT.BY. Доступ к нему ограничен, сайт не открывается в интернет-браузерах.

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