В Беларуси мужчине грозит два года тюрьмы за футболку с Лукашенко

В Беларуси задержанному Константину Семенову грозит два года тюрьмы за футболку с президентом Александром Лукашенко . Его задержали в середине мая, на нем была футболка с надписью "Диктатору место в аду".

Сообщается, что 31-го мужчину задержали в Минске, его обвиняют в оскорблении президента. Поводом стала футболка с портретом мужчины, похожего на Лукашенко, за которую он был задержан перед велосипедной гонкой Toure de Tsna. Его арестовали на 15 суток, но по предъявленным обвинениям грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, в середине мая задержали целую группу велосипедистов. Им предъявили участие в несанкционированном массовом мероприятии со скандированием лозунга "Жыве Беларусь". Около 20 человек были приговорены к 10-15 суткам.