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У Білорусі чоловіку загрожує два роки в'язниці за футболку з Лукашенком

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Мінськ, Субота 29 травня 2021 22:13
У Білорусі чоловіку загрожує два роки в'язниці за футболку з Лукашенком Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі затриманому Костянтину Семенову загрожує два роки в'язниці за футболку з президентом Олександром Лукашенком. Його затримали в середині травня, на ньому була футболка з написом "Диктатору місце в пеклі".

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Повідомляється, що 31-го чоловіка затримали в Мінську, його звинувачують в образі президента. Приводом стала футболка з портретом чоловіка, схожого на Лукашенка, за яку він був затриманий перед велосипедною гонкою Toure de Tsna. Його заарештували на 15 діб, але за пред'явленими звинуваченнями загрожує до двох років позбавлення волі.

Зазначимо, в середині травня затримали цілу групу велосипедистів. Їм пред'явили участь у несанкціонованому масовому заході зі скандуванням гасла "Живе Білорусь". Близько 20 осіб були засуджені до 10-15 діб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі звільнили журналістку порталу TUT.ВУ Любов Касперович. Її звільнили після 15 діб арешту, а затримали в той момент, коли вона брала інтерв'ю у друзів підозрюваних у так званій "справі студентів".

Минулого тижня було заблоковано домен опозиційного порталу TUT.BY. Доступ до нього обмежений, сайт не відкривається в інтернет-браузерах.

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