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БЧБ-флаги и критика Лукашенко: в Европе прошли акции в поддержку Беларуси

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Суббота 29 мая 2021 20:30
БЧБ-флаги и критика Лукашенко: в Европе прошли акции в поддержку Беларуси Фото: акция в поддержку белорусов в Киеве (twitter.com/tutby)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 29 мая, в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ) флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Об этом пишет белорусский портал TUT.BY.

В частности, акция солидарности с белорусами прошла на Майдане независимости в Киеве, на нее пришли около 70 человек.

Городская власть польского Белостока присоединилась к акции Global picket of Solidarity и вывесила бело-красно-белый флаг на гостевом дворце Браницких.

В столице Беларуси люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту.

В то же время, как пишет DW, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Пикет состоялся возле посольства России.

А в Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг. Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден.

Министерство иностранных дел Норвегии выразило солидарность с запросом белорусов на демократию. Министр Ине Эриксен Серейде заявила, что Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью.

Напомним, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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